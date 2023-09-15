Gençlerden Barla gezisi

Yaz mevsimi biterken Adana Yeni Asya Okuyucuları da gençlerle birlikte bir gezi programı düzenledi. Gençler, şevk ve muhabbet atmosferi içerisinde geçen geziden güzel hatıralarla ayrıldılar.

ADANA - Burhan ACAR - Hasan Hüseyin UÇAR

4 Eylül 2023’de Adana’dan yola çıkan gençlerin ilk durağı Ereğli medresesiydi. Ereğli Yeni Asya okuyucuları tarafından samimi bir şekilde karşılanan gençler; özlem giderdi, dersler okudu, hatıralar dinledi.

Ardından gezinin Ereğli’den sonraki ikinci durağı olan Mevlana Hazretlerinin memleketi Konya’ya varmak üzere marşlar, dersler ve dualarla yola çıktılar.

Mevlana Hazretlerinin türbesine yapılan ziyaretin ardından Bediüzzaman Külliyesi’ne geçen gençler, Ereğli’de karşılaştıkları samimiyeti aratmayan hasbilik ile Konya cemaatiyle hemhal olduktan sonra Barla’ya varmak üzere yola revan oldular. Yeni Asya tesislerinde geçirilen gecenin ardından güne Barla’nın göle nazır mekanı ve tertemiz havası eşliğinde başlayan genç gezginler, Yirmi Sekizinci Söz’ü telif edildiği yerde okumak üzere Sıddık Süleyman’ın Cennet Bahçesi’ne geçtiler. Her arzunun gerçekleştirileceği cennette ne talep ettikleri sorulan gençlerden “Bugatti” istemeye varan talepleri neşeli anlara sahne oldu.

Hatıraları pür dikkat dinlediler

Cennet Bahçesi’ndeki gezinin ardından Mus Mescidi’ni ziyaret ve öğle namazı şeklinde devam eden programda, Bediüzzaman Hazretlerinin evinin karşısında kalan ve Üstadı gören Mehmet ağabeyi de ziyaret etmeden geçmeyen gençler, Mehmet ağabeyin anlattığı hatıraları pür dikkat dinlediler. Mehmet Amca ziyaretini, önce kabristan ardından da Yeni Asya yazarlarından Hasan Hüseyin Kıymık ziyareti takip etti.

Üstadın “Yıldız Saraylarına değişmem” dediği mekânlardan, Çam Dağı’na, “bin kalemli Sav’dan Isparta medresesine kadar devam eden ve her bir anı şevke medar olan geziyle alakalı gençlerin yorumu şöyle:

Hamza Said ÜNAL(15): Çok güzeldi. Buralarda bulunmak beni çok duygulandırdı. Allah herkese buraları görmeyi nasip etsin.

Sami Yusuf BABAHANOĞLU (15): Program oldukça güzel ve verimli geçti. Aynı zamanda Risale-i Nur ile ruhumuzu dinlendirdik. Böyle programları sağladığı için cemaatimize teşekkür ediyorum.

Mehmed Said CEYLAN (15): Bu mekânları gezerken Bediüzzaman Hazretleri sanki yanımızda gibi hissettim. O günleri görmeyi çok arzu ettim. Risale-i Nur ve cemaatime sevgi ve bağlılığımı arttığını hissettim. Üstad ve talebeleri buralarda zor şartlarda hizmet etmiş bizlerin cennetasa bu zamanda daha kolay hizmet etmemiz için çalışmışlar Allah onların mekânlarını cennet etsin. Şefaatlerine nail eylesin. Tekrar gitmeyi çok arzu ediyorum.

Ömer GÜNDOĞAN (17): Üstadın gittiği ve ikamet ettiği yerleri ziyaret etmek çok değişik ve güzel bir duyguydu. Çok eğlenceli ve güzel bir program oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Oktay TULTAR (22): Risale-i Nurların yazıldığı mekânları ziyaret etmek ve o atmosferi solumak, gerçekten maneviyatımızı arttıran bir deneyimdi. Üstad Said Nursi ve talebelerinin yaşadığı coğrafyayı görmek, onların izlerini sürmek ve kabirlerini ziyaret etmek, içimi derin bir huzur ve manevi zenginlikle doldurdu. Rabbim, tekrardan bu yerleri ziyaret etme fırsatını bize nasip etsin.

Yusuf DEMİRKOL (16): Öncelikle böyle güzel bir gezi programı ayarladığı için büyüklerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Özellikle de Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi yakından tanımak ve bizim için yaptıklarını öğrenmek gerçekten çok güzel zamanlardı. Bizi bu geziye götürdüğü için Süleyman ve Metin ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Keyifli zamanlardı. İnşallah tekrar böyle programlara katılmak nasip olur.

Tarık Ensar DURMUŞ (22): Katılan kardeş ve ağabeylerden Allah razı olsun. Üstadın vakit geçirdiği, Üstada şahit olan yer ve mekânlarda bulunduk. İnşallah o da bizlere şahit olmuştur. Buradaki manevî atmosfer hepimizi etkiledi ve şevkimizi arttırdı. Dersleri ve yeni programları dört gözle bekliyorum inşallah.