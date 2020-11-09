Isparta gençleri Barla programında

Isparta’da düzenlenen Risale-i Nur Okuma Programı gençlerin katılımıyla bol istifadeli, dolu dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Isparta Risale-i Nur Gençlik Okuma Programı’ faaliyetlerimizden ‘Küre-i Arz Tefekkür Gezisi’ ve ‘Risale-i Nur Seminerleri’ faaliyetlerimiz Barla’da, YeniAsya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Risale-i Nur’a ciddî muhatabiyet gösteren 12-25 yaş gençlerin iştiraki ile 8 saatlik iman-Kur’ân dersleri zaman dilimi doyumsuz bir insicam ritminde, pek çok kudsi levhalara, meyvedar-kârlı hatıralar dairesine, mutluluk ve huzur ile tevdi edildi. İzmir ve farklı illerden Risale-i Nur Talebelerinin Barla Yeni Asya tesislerinde gerçekleştirmekte oldukları Risale-i Nur Külliyatı okuma programı sürecinde Isparta Risale-i Nur Gençliği olarak günübirlik biz de Barla’daydık.

Hasan Şen Abimizin okuması ile gerçekleştirilen Risale-i Nur dersinde Peygamberimizin (asm) ahir zaman ile ilgili pek mühim ihbarları ve hem Kur’ân-ı Azimüşşan’ın tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın ümmetçe asırlardır intizar edilip ahir zamanda geleceği tebşir edilen değerli, muazzam vasıfları hâmil bir hususi ilim oluşu ve hem Risale-i Nur’un, hem Nur Talebelerinin inayet-i İlâhiye altında oluşunun tahdis-i nimet nev’inden izharları gibi ciddî istifadeye medar hatıra, okumalar ile devam edildi.

Tarifi mümkün olmayan mutluluklar

Barla kabristan ziyaretinde Sıddık Süleyman, Bayram Yüksel, Ali Uçar Abilerimize Fatihalar yollandı, Tarihçe-i hayatlarından kahramanane Risale-i Nur Hizmeti faaliyetleri okundu. Çeşnigir Paşa Camii, Bediüzzaman Said Nursî evi gibi ziyaretlerde yapılan Risale-i Nur ders ve sohbetleri bahtiyar iştirakçileri tarifi mümkün olamayacak feyiz ve mutluluklara daldırdı daldırdı çıkardı.

Ömür sermayesini güzel değerlendirmek

Gençler her günkü ömür sermayesinin 8 altınlık/saatlik bir dilimini rüya gibi, Cennet gibi güzel faaliyetler içinde değerlendirmenin kendilerini ciddî mutlu ettiğini belirtip YeniAsya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri sorumlusu Ahmet Demirdöğmez ve ailesine gösterdikleri samimî ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak diğer ‘Risale-i Nur Külliyatı Okuma Programı’ faaliyetlerini iştiyak ile beklediklerini ifade ettiler.

Isparta - Yeni Asya