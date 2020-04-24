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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Korona ortamında ‘meydan okuma’

24 Nisan 2020, Cuma 18:51
İslâm İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) KOVİD-19 salgınının etkilerini analiz etmek için gençler arasında bir meydan okuma başlattı.

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslâm İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), COVID-19 pandemisinin etkilerini analiz etmek için gençler arasında bir meydan okuma başlattı. 3 farklı sorudan birini bir dakika süreyle videoya çekerek cevaplamak ve sayfaya yüklemek bu meydan okumaya katılmak için yeterli oluyor. Başvuruların 10 Mayıs’a kadar süreceği bu meydan okuma sonucunda seçilecek üç kişi iPad mini kazanma şansına sahip olacak.

HEDEF NE?

Koronavirüsün ortaya çıkışı ile dünya zor bir zamandan geçiyor. Hemen her ülkede insanlar bir yandan salgından korunmaya çalışırken, diğer yandan da yeni şartlara kendi yollarıyla uyum sağlamaya çabalıyor.

İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) gençlik kuruluşu olan İslâm İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bu ortamda 56 ülkedeki Müslüman gençler arasında bir meydan okuma başlattı. “COVID-19’a Meydan Okuma” ile, salgın sırasında fertlerin ve toplulukların ortaya koyduğu en iyi tecrübeleri, eylemleri ve cevapları toplumun daha iyi anlaması hedefliyor. Üç kategoride yapılacak yarışmaya katılımcılar, her kategoride katılabiliyorlar.

Kimler katılabılır?

16-40 yaş arasında bütün katılımcılara açık yarışmaya katılmak isteyenlerin her kategori için ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Video dilinin İngilizce olmasının şart olduğu yarışmaya katılmak isteyenler, 3 sorudan birini cevaplayarak bir dakikayı aşmayan video ile katılabiliyor. Meydan okumaya katılmak için şu üç sorudan birine cevap vermek gerekiyor; - Koronavirüsten kaynaklanan sorunları çözmek için ne yapıyorsunuz? - Salgını yaşarken öğrendiğiniz dersler nelerdir? — Korona sonrası dünyanın nasıl olacağını öngörüyorsunuz? (Sosyal statü, hükümetler, politika, girişimcilik, teknoloji gibi) Konuyla ilgili daha geniş bilgi alınabilecek Covid-19’a Meydan

Okuma sitesi ise https://www.icyforum.org/covid19/ Yalova - Recep Bozdağ

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