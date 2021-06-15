Kültürümüzün kırk ambarı - Cemil Meriç

Kitap okumak eşsiz bir dünyaya açılan kapı gibi adeta.

AYŞENUR AKAY SÜRER

O dünyada insan kendini keşfediyor çoğu zaman, başka hayatları okusa da. İnsanın hayata bakış açısının doğru istikamete yönelmesi için, tarihte önemli şahsiyetlerin hayatını bilmesi gerekir. Bu anlamda biyografiler bize yol gösterir. Yazarımız Selahaddin Yaşar bununla ilgili özel bir çalışma yapmış ve tarihimizde önemli konumda olan bazı kişilerin biyografisini yazmış. Ben bu ay, serinin Cemil Meriç kitabını tanıtacağım. Bu kitap yakın tarihimizde çok önemli bir sosyolog olan Cemil Meriç’in hayatını pek çok yönüyle sunuyor.

Her şartta okumuş

Meriç tam bir kitap kurdu. Çocukluğundan ölümüne değin yaşadığı onca maddî-manevî sıkıntılara rağmen okumayı ve ilim öğrenmeyi hiç bırakmamış. Hayatının belli dönemlerinde öyle uç noktalarda fikir değişimleri yaşamış ki, hayret etmemek elde değil. Ayrıca çok kitap okumaktan genç yaşında gözleri görme kabiliyetini kaybetmiş. Yaşadığı bu büyük hastalık bile onu okumaktan alıkoymamış. Kendisini ve çevresini aydınlatmaya devam etmiş. Kitabı okurken, Meriç’in hayat mücadelesi insana azim, gayret ve ümit aşılıyor. Kitabın dili gayet sade ve akıcı bir özelliğe sahip. Bu kitabı ve serinin diğer kitaplarını alıp okumanızı gönül rahatlığıyla önerebilirim.

Said Nursî: Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Söndürülmek istenen mukaddes ateş, onun güçlü nefesi ile meşaleleşir. Anadolu insanının gönlünde bir remiz olur.

Said Nursî: Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi. Karanlıkta bırakılan nesiller, Nur Risaleleri’ni heceleyerek şuurlanırlar. Said Nursî’nin kuvveti yalnız hafızasından, yalnız bilgisinden, yalnız büyük cedel kabiliyetinden gelmiyor. Cesarete susayan insanımız, an’anevi irfanın bu pervasız temsilcisinde, asırlardır aradığı ihlâsı, feragati, bir dava uğruna nefsini feda etmek celadetini de buldu.”

“Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım, karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi. Aydın gölgesinden korkuyor. Kafası ile düşünen adamın tutunabileceği dal yok.”

“Said dağ başında va’z eden bir mürşit. O konuştukça laikliğin kartondan setleri yıkıldı birer birer. Nurculuk bir terkiptir. Kısır ve yapma bir üniversiteye karşı medresenin, küfre karşı imanın, Batıya karşı Doğunun isyanı.”