Manevi yaralara merhem

Akdağmadeni’nde düzenlenen Risale-i Nur okuma programında ağırlıklı olarak şahsî okuma ve müzakereli dersler olmak üzere Kur’an’ı Kerim öğrenme, sure ezberi, cevşen okuma, tesbihat ezberi gerçekleştirildi.

Ekrem Başcı - YOZGAT

Talebelerinin Üstad hazretlerinden naklettikleri “Nur Şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir Dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz” (Emirdağ Lahikası) şeklindeki ifadeler, dershanenin ve orada birlikte okunan derslerin kıymetini ortaya koymaktadır. Bu manaların azami ölçüde tezahür ettiği zeminlerin ağırlıklı olarak Risale-i Nur okuma programlarının olduğu hepimizce malûm. Dolayısıyla her okuma programı bir manada “Risale-i Nur’u anlamada ihtisas” mahiyetini taşıdığını söyleyebiliriz.

Yozgat Yeni Asya olarak, yaz okuma programımızı çiçeği burnunda Akdağmadeni dershanesinde ihya ettik. Son derece mütevazi şartlar altında verimli ve bereketli bir program oldu. Görev dağılımlarında talebelerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda esnaf arkadaşların ilk defa böyle bir sorumlulukla karşılaşmış olmalarına rağmen son derece samimiyetle destek olmaları ise Risale-i Nur’a duyulan samimi teveccühün tezahürü olarak bizleri ziyadesiyle mesrur eyledi. Tüm bu manalara vesile olan başta program çiçekleri olan üniversite talebelerimizden; maddi-manevî katkılarından dolayı Yozgat ve Akdağmadeni Yeni Asya okuyucularından Allah razı olsun.

Programımız ağırlıklı olarak şahsî okuma ve müzakereli dersler olmak üzere Kur’an’ı Kerim okuma, sure ezberi, Cevşen okuma, tesbihat ezberi ve gezi ile doldu taştı elhamdülillah.

Talebe kardeşlerin program hakkındaki hissiyatları şöyle:

Mikail Kızılarslan: Kur’ân okundu, Risale-i Nur okundu, tesbihatlar yapıldı, mütalâalar edildi, müzakereler yapıldı. Tefekkür edildi. Sorular, cevaplar, katkılar, paylaşımlar hep Kur’ân eğitimi, Sünnet tatbikatı, Risale-i Nur’un anlaşılması üzerine bir hafta süren okuma programı bize çok şey kattı. Akdağmadeni dershanesinin ilk okuma programına katılmakta bizleri çok mesrur etti.

Mustafa İlhan: Yakın zaman da Yozgat/ Akdağmadeninde açmış olduğumuz dershanemizde dolu dolu bir okuma programı gerçekleştirdik. Yaptığımız Kur’an-ı Kerim ve Risale-i Nur okumaları yüzlerimizde aydınlık ve kalplerimizde nura sebep oldu. Uhuvvet, tesanüt, ihlas, muhabbet kavramlarının kalplerde dolu dolu hissettiğimiz bir programdı hamdolsun.

Yasin Başol: Bu okuma programı maddi ve manevi yaralarımıza bir nebze merhem ve gıdaya muhtaç ruhlarımız için bir azık oldu. Derslerde iman hakikatleri gerek şahsi ve gerekse müzakareli okumalar olmak üzere yapıldı. Okumalarımızın ihlas ve samimiyet dairesinde değerlendirilmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz. Ayrıyeten bu okuma için emeği geçen tüm abi ve kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Emrecan Uğurlu: Kalplerin karardığı, nefislerin ön plana çıktığı, zihinlerin ilme aç bırakıldığı, enaniyet yangınına okyanuslar gibi hakikatlerin yetişemediği şu dehşetli zamanda kalplerimizi nurlandıran, zihinlerden ilmi taşıran, “Müminler ancak kardeştir” ayetinin şerifine bizleri mazhar eden, dolu dolu bir program oldu.