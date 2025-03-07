Şanlıurfalı gençlerden şanlı kutlama

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki liseli gençler 56. hizmet yılına giren Yeni Asya Gazetesini bir etkinlikle kutladılar.

Gençlerin bu haftaki sohbet misafiri eğitimci-yazar Sebahattin Yaşar oldu. Yaşar, “Ben de bu gazetede büyüdüm. Uzun yıllar gazetenin imtiyaz sahibi olan merhum Mehmet Kutlular Ağabeyin, ‘Bundan böyle haftalık yazılarını düzenli yaz’ tavsiyesinden sonra ben de düzenli yazmaya başladım ve yazarlığım otuz- otuz beş yılı buldu. Bu gazetede sadece gazetecilik, yazarlık değil, şahsiyetli insan olmayı, prensipli yaşamayı, başarılı olmayı ve güçlü iman sahibi olmayı öğreniyorsun. Ben bu gazete camiasına çok şey borçluyum” dedi.

Pazar topluluğu gençlerine, Risale-i Nur dersini okuyan eğitimci yazar, “Risale-i Nur eserlerinde gazetenin, iyilikleri yaymak ve kötülüklerden uzak tutmak, faydalı fikir ve düşünceleri umuma yaymak amacı güttüğü anlatılır. Bu iki amaç dışında yayın yapan gazeteler, ya menfaat ya da yıkıcı fikirler yaymak amaçlıdır. Yeni Asya 55 yıldır Risale-i Nurları yaymayı, hak ve hakikati eğip hükmeden ifade etmeyi sürdürmektedir. Nitekim doğruları korkmadan söylediği için de zaman zaman kapatılmalara kadar varan sıkıntılar çekmiştir. Ama o gün bugündür hak ve hakikatin, her şeye rağmen savunucusu olmaya devam etmektedir. Gençlerimiz, böyle şahsiyetli duruşu olan gazeteye sahip çıkmalıdır” dedi.

Pazar grubu gençlerinden Bedirhan Yeğin de, Yeni Asya Gazetesi’nin 56.Yılı ekinden bölümler paylaştı. Ve “Her gencin bir gazetesi olmalı. İnsan, okumadan ve güncel hayatı doğru takip etmeden dâvâ düşüncesini geliştiremez. Bu Yeni Asya ekini evimize, komşularımıza götürmeliyiz. Yeni Asya tam bir aile gazetesidir” dedi.

56. Yıl Yeni Asya etkinliğinde, Risale-i Nur dersiyle birlikte, gazeteden makaleler okundu ve ikramlarda bulunuldu.

Gençlerle ilgilenen eğitimci Mahmut Kaya da, “Gençlerimizin imanî, içtimaî ve siyasî konularda bir bütün hâlinde yetişmesi lâzım. Risale-i Nurlar bütün bu ihtiyaçlara cevap veren bir hazinedir. Biz de gençlerimizi gerek neşriyat ve gerekse içtimaî ve siyasî konularda Risale-i Nur ölçülerinde yetiştirmekteyiz. Bilhassa Köprü, Genç Yorum dergilerinden istifade etmelerini sağlıyoruz. Her biri gençlik dergilerine abone oldular ve okuyorlar” dedi.

Bediüzzaman Vakfı bünyesinde, gençler için bir de ‘Gençlik Kütüphanesi’ kuruldu. Vakıf Başkanı Ahmet Zorlu, “Bediüzzaman hakkında yazılmış kitap ve dergileri bu mekânda biriktirmeyi ve ihtiyaç duyanların bu kütüphanemizden istifade etmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu kütüphanede Yeni Asya Gazetesi arşivi oluşturuyoruz. Bu faaliyetle Yeni Asya’nın bir hafızası olmasını istiyoruz.” dedi.

Yeni Asya’nın 56. yıl programı, gençlerde bir heyecan meydana getirdi. “Yeni Asya’yı nasıl düzenli takip edebiliriz?” diye soran gençler oldu. Bu ilgi, gazetenin nesiller boyu taşıdığı misyonun gençler tarafından da benimsendiğini ve geleceğe dair umut verdiğini gösteriyor.

Bedirhan Yeğin - Şanlıurfa

Fotoğraflar: Efe Ziyanlı