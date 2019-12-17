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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Zamanda kıvrılma

17 Aralık 2019, Salı
Bu ay kitaplığımızda Madeleine L’engle’nin “Zamanda Kıvrılma” kitabı var. Kitabın ismi bile insanın ilgisini çekiyor. (2019 Ocak’taki ilk yazımda da bu şekilde başlamışım sözlerime…) Zamanda Kıvrılma epey ödül almış bir kitap. Kitabı okuyunca ödüller almayı hak ettiğini ben de anlamış oldum. İlk kez 1962’de yayınlanan kitap, Newbery Madalyası, Sequoyah Kitap Ödülü ve Lewis Carroll Raf Ödülü’nü kazanmış. Hans Christian Andersen Ödülü’nün ise ikincisi olmuş.

Keçeli’nin Kitaplığı - Fethiye Akay - fethiyeakay@gencyorum.com.tr

“Mi’raC hadisesini hatırlattı”

278 sayfadan oluşan ve zihinde enfes tasvirler oluşturan Zamanda Kıvrılma, eğer fantastik bilim kurgu seviyorsan, seni olağanüstü bir maceraya çıkaracak. Aslına bakarsan, o kadar da imkânsız bir macera değil gibi. Zaman ve mekândan soyutlanarak yapılan bu yolculuk, bana Peygamber Efendimizin (asm) Mi’rac hadisesini hatırlattı. Bu hissi veren şeylerden biri kitapta yer alan şu ifadeler oldu: “Zamanda güzel, küçük ve sıkı bir kıvrılma yaptık; bir şey korkunç derecede ters gitmediği sürece sizi ayrılmadan beş dakika öncesine geri götürmüş olacağız.” Evet, Hz. Muhammed’in de (asm) Mi’rac’dan döndüğünde yatağının henüz soğumamış olduğu rivayet ediliyor. Yani demek istediğim o ki; kitabı okurken yapacağın tefekkürler, Kur’ân’daki ve İslâmiyet’teki bazı hakikatleri çağrıştıracak. Kâinatın, Hâlık’ı haykıran musıkîsini Madeleline L’engle’nin dilinden işiteceksin bu kez.

“İnsanî ve ahlâkî değerler var”

Madeleine L’engle’nin kitapta kullandığı bilimsel kavram ve metaforlar, kitaptaki maceranın olabilirliğine bir hayli katkı sağlamış. Zamanda Kıvrılma 12 bölümden oluşuyor. 

Bölümlerin isimlerinin bazıları şöyle: Bayan Neyinnesi, Saydam Sütun, Mutlak Sıfır, Ahmak ve Aciz. Bölüm isimleri oldukça ilginç. Azıcık da kitaptaki macera dolu yolculuktan bahsedelim öyleyse. Meg’in başarılı bir fizikçi olan babası, beşinci boyutta zaman yolculuğu yapmanın imkânlarını araştırırken gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Meg, kardeşi ve arkadaşı ile birlikte, babasını kurtaracağı bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuk öyle sıradan bir yolculuk değildir elbette! Zamanda ve uzayda yolculuk yapacaklardır.

Evet, kitabın muhtevası hakkında bu kadar spoiler verdikten sonra, daha fazlası için kitabı okumanı ısrarla tavsiye etmem gerekiyor sanırım. Bilimsel ögeleri heyecan ve macerayla ustalıkla harmanlayan bu bilim kurgu klâsiğini seveceğini umut ediyorum. Üstelik kitapta sadece heyecan ve macera yok, satır aralarında insanî ve ahlâkî değerlere de rastlayacağından emin olabilirsin. Eğlenirken öğreten kitabımızdan altını çizdiğim cümleler ile baş başa bırakıyorum seni. 

“İnanç, Adaletin kardeşidir”

“Herhangi bir şeyin var olması için onu anlaman gerekmez.”

“İnanç, adaletin kardeşidir.”

“- Sence olanların her zaman bir açıklaması var mıdır?

- Evet. Olduğuna inanıyorum. Ama insanî sınırlarımız yüzünden o açıklamaları her zaman anlayamadığımızı düşünüyorum. Fakat bir şeyi anlamıyoruz diye o şeyin açıklaması yok diyemeyiz.”

 “Işık karanlığın içinde parlar ve karanlık bunu anlamaz.”

Not: Genç Yorum Dergisi Kasım sayısından alınmıştır.

 

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