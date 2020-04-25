“Alışverişe planlı ve listeli çıkın”

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin ramazan alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüketicilerin alışverişe çıkarken liste hazırlamasının büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden Koçal, şöyle konuştu: “Gıda alışverişinizi yapmadan önce hangi gıdadan, ne kadar alacağınızı ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunu araştırın. Neyi, ne kadar alacağınızı bilerek alışverişe çıkmanız, oruç tutanların gereğinden fazla alışveriş yapmasının ve bütçelerine daha fazla yük bindirmelerinin önüne geçmiş olur. Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapın. Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı bilinçli ve bilgili olarak yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli.”