Dilipak: Devlet bizi kendine benzetti

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Devleti ele geçirmek” için çok çabaladıklarını ancak devleti düzeltmek isterken kendilerinin devlete benzediğini söyledi.

“Hükümet’le ‘devlet’i de birbirine karıştırıyoruz. Devlet, halk, toprak ve bir düzenden ibarettir. Devletin bir bayrağı vardır ve bir de düzeni kuran ve yöneten bir irade. Bu iradenin tecelli makamı ‘yasama’dır” hatırlatması yapan Dilipak’ın “Devlet’miş!” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle: Zannettik ki, devleti ele geçirince toplumu düzeltiriz. Sanki Peygamberler devleti ele geçirdiklerinde her şey süt-liman oldu. Biz devleti ele geçirince, Peygamberlerin bile sahip olmadıkları bir güce sahip olacağımızı zannettik. Yanıldık!”

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