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Hatay Valisi Doğan: 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur

27 Şubat 2020, Perşembe 23:59
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı ilk açıklamada İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarının hava saldırısına uğradığını aktarmıştı. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıklamıştı. İkinci kez açıklama yapan Vali Doğan şehit sayımızın 22'ye çıktığını aktardı. Doğan, yaralılarımızın tedavisinin sürdüğünü de ifade etti.

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Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

AA

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