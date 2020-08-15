Hava kirliliği trafik kazalarından 6 kat daha öldürücü

Tabiatı koruma ve sağlık alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’nin hava kirliliği raporunu açıkladı.

Duvar’ın haberine göre, “Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” başlığıyla yayımlanan rapor, Türkiye’nin dört yıllık hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan önlenebilir can kayıpları verilerini ele alıyor. Rapora göre, 2019 yılında 31 bin 476 kişi hava kirliliği oranları DSÖ’nün klavuz değerlerinin üzerinde kaydedildiği için öldü. En fazla ölümün yaşandığı ilk üç il İstanbul (3 bin 761), İzmir (2 bin 75) ve Manisa (bin 680). Platformun temsilcilerinden halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan “Trafik kazaları kronik bir halk sağlığı sorunudur ve hava kirliliği bunun 6 katı kadar ölüme neden oluyor. Bu gerçekten çarpıcı bir bulgudur” dedi. Araştırmaya göre 50 milyondan fazla nüfusa sahip en kalabalık ve tam açık veri erişimi olmayan 13 ülke arasında Türkiye 10. sırada yer alıyor. Türkiye’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerine indirilseydi; 2019 yılında tüm ölümlerin yüzde 7,9’u (31 bin 476 ölüm) ve 2018 yılındaki tüm ölümlerin yüzde 12,13’ü (45 bin 398 ölüm) önlenebilirdi.