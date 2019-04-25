İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." Yaralı asker ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı NTV

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