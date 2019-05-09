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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Reina saldırısı davasında yargılanan polisler beraat etti

09 Mayıs 2019, Perşembe 13:11
İstanbul Ortaköy'deki Reina'ya 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısında, fail Abdulkadir Masharipov'u durdurdukları halde üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan bıraktıkları iddia edilen iki polis memurunun yargılandığı davada polislerin beraatine hükmedildi.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, saldırı olduğu dönem Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tutuksuz sanıklar A.A. ve S.G. katılmadı, sanıklardan S.G'yi avukatı temsil etti.

Duruşmada, dosyanın gönderildiği bilirkişinin hazırladığı raporun mahkemeye sunulduğu belirtilerek, sanık S.G.'nin avukatından rapora karşı beyanı soruldu. 

Bilirkişi raporunun sanıkların lehine olduğunu kaydeden avukat Faruk Emre Akı, raporda, "Kamera kayıtlarında görülenlerin sanıklar olduğuna dair, karanlık bir ortam olduğu için herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde tespit olduğunu ve rapora göre beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti. 

Karar verileceği belirtilerek son kez beyanı da sorulan avukat Akı, eski savunmalarını tekrar ederek, "Müvekkilimin olay yerinde olduğuna ve suç işlediğine dair hiçbir delil yoktur. Beraat kararı verilsin" dedi. 

Davayı karara bağlayan mahkeme, üzerlerine atılı "görevi ihmal" suçunu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların, olay günü Reina saldırısının gerçekleşmesi sırasında fail olduğunu bilmedikleri Abdulkadir Masharipov'u durdurdukları halde, üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan bıraktıklarının görüntülere yansıdığı belirtiliyordu.

İddianamede sanıkların "görevi ihmal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

NTV

Etiketler: Reina, saldırı, dava, İstanbul
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