"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

“TBMM hem kuruluşun hem kurtuluşun hem de egemenliğin sembolüdür''

23 Nisan 2019, Salı 20:18
Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “TBMM hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal,  “TBMM hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu oturumunda bir konuşma yaparak “Unutulmaması gereken; bu meclisin milletin egemenliğini tesis etmek gayretiyle kurulduğudur. Burası birilerine yeni yetkiler ihdas etme, birilerinin kudretini arttırma yeri değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan bu müessif saldırıyı kınıyorum

Genel Başkan Gültekin Uysal, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik mesajı verdiği Genel Kurul konuşmasına; "birkaç gün evvel Çubuk’ta saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan bu müessif saldırıyı kınıyorum. Şiddet ve terörün müsamaha ve tereddüt kabul etmeyeceği anlayışı içerisinde; bu yüce Meclisin bir ortak değer haline  getirilmesi, şiddeti ve terörü kınayan bir ortak tavır alması gerektiğini de paylaşmak istiyorum." dedi. 

Bir asra yakın süredir milli egemenliğimizin sureti olmuş, Büyük Milletimizin büyük işler başarmış meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğin ebediyetini vurgulamış.

Yüce Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında oynadığı rol ile “gazi”lik sıfatına haiz olmuş, muhakkak ki zafere giden yolda tetikleyici bir vazife üstlenmiştir. Bu bakımdan hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür.

Bu Aziz millet bir cihan harbinin ardından hiçbir hegemonyayı, hiç bir manda ve himayeyi, kimsenin üstünlüğünü kabul etmediği için, etmeyeceği için kutlu bir mücadeleye girişmiş ve hamdolsun galip ayrılmıştır. Acıdır ki 99. yılında, cihana kafa tutmuş, bir devletin kurtuluşuna liderlik etmiş, nice düşman ve tertipleri yenmiş Yüce Meclisimiz güçsüz bırakılmış, “milli egemenlik”in simgesi olma vasfından uzaklaştırılmıştır." dedi. 

Kurtuluş Mücadelemizin parolası “hakimiyet-i milliye, istiklal-i tamme”dir

“Hakimiyet-i milliye” esasının vücut bulmuş şekli olan Gazi Meclisimiz, “hakimiyet-i şahsiye” diyen, bir şahsın ve zümrenin hakimiyetini evla gören bir anlayışın dayatması ile niteliklerini kaybetmeye başlamıştır. Unutulmaması gereken; bu meclisin milletin egemenliğini tesis etmek gayretiyle kurulduğudur. Burası birilerine yeni yetkiler ihdas etme, birilerinin kudretini arttırma yeri değildir. Milletimiz bizlere vekaletini kendi hak ve üstünlüklerini muhafaza etmemiz için emanet etmiştir.

“Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en yüce hatıra da, miras da şüphesiz ki milli egemenliktir”

TBMM’nin en önemli vazifesi, manevi şahsına sıkı sıkıya bağlı mündemiç fonksiyonlarından “bütçe hakkı” başta olmak üzere varlık sebeplerine sahip çıkmaktır.

Hür fikriyatın egemen olduğu nesiller büyük işler başarmıştır, başaracaktır. En büyük misali ise büyük ve baki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Milli egemenlik, en yüce hürriyettir. Bu vesileyle çocuklarımıza bırakabileceğimiz en yüce hatıra da, miras da şüphesiz ki milli egemenliktir. Hürriyetçi demokratlar olarak bizlerin gayreti milli egemenliği muhafaza etmek, çocuklarımız aracılığı ile ebediyete taşımaktır.

Etiketler: DP, Gültekin Uysal
Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.