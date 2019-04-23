“TBMM hem kuruluşun hem kurtuluşun hem de egemenliğin sembolüdür''

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “TBMM hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “TBMM hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu oturumunda bir konuşma yaparak “Unutulmaması gereken; bu meclisin milletin egemenliğini tesis etmek gayretiyle kurulduğudur. Burası birilerine yeni yetkiler ihdas etme, birilerinin kudretini arttırma yeri değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan bu müessif saldırıyı kınıyorum

Genel Başkan Gültekin Uysal, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik mesajı verdiği Genel Kurul konuşmasına; "birkaç gün evvel Çubuk’ta saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan bu müessif saldırıyı kınıyorum. Şiddet ve terörün müsamaha ve tereddüt kabul etmeyeceği anlayışı içerisinde; bu yüce Meclisin bir ortak değer haline getirilmesi, şiddeti ve terörü kınayan bir ortak tavır alması gerektiğini de paylaşmak istiyorum." dedi.

Bir asra yakın süredir milli egemenliğimizin sureti olmuş, Büyük Milletimizin büyük işler başarmış meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğin ebediyetini vurgulamış.

Yüce Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında oynadığı rol ile “gazi”lik sıfatına haiz olmuş, muhakkak ki zafere giden yolda tetikleyici bir vazife üstlenmiştir. Bu bakımdan hem kuruluşun, hem kurtuluşun, hem egemenliğin hem de tüm farklılıkları reddedip “bir” olmayı başarmış bir milletin “bütünlük” sembolüdür.

Bu Aziz millet bir cihan harbinin ardından hiçbir hegemonyayı, hiç bir manda ve himayeyi, kimsenin üstünlüğünü kabul etmediği için, etmeyeceği için kutlu bir mücadeleye girişmiş ve hamdolsun galip ayrılmıştır. Acıdır ki 99. yılında, cihana kafa tutmuş, bir devletin kurtuluşuna liderlik etmiş, nice düşman ve tertipleri yenmiş Yüce Meclisimiz güçsüz bırakılmış, “milli egemenlik”in simgesi olma vasfından uzaklaştırılmıştır." dedi.

Kurtuluş Mücadelemizin parolası “hakimiyet-i milliye, istiklal-i tamme”dir

“Hakimiyet-i milliye” esasının vücut bulmuş şekli olan Gazi Meclisimiz, “hakimiyet-i şahsiye” diyen, bir şahsın ve zümrenin hakimiyetini evla gören bir anlayışın dayatması ile niteliklerini kaybetmeye başlamıştır. Unutulmaması gereken; bu meclisin milletin egemenliğini tesis etmek gayretiyle kurulduğudur. Burası birilerine yeni yetkiler ihdas etme, birilerinin kudretini arttırma yeri değildir. Milletimiz bizlere vekaletini kendi hak ve üstünlüklerini muhafaza etmemiz için emanet etmiştir.

“Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en yüce hatıra da, miras da şüphesiz ki milli egemenliktir”

TBMM’nin en önemli vazifesi, manevi şahsına sıkı sıkıya bağlı mündemiç fonksiyonlarından “bütçe hakkı” başta olmak üzere varlık sebeplerine sahip çıkmaktır.

Hür fikriyatın egemen olduğu nesiller büyük işler başarmıştır, başaracaktır. En büyük misali ise büyük ve baki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Milli egemenlik, en yüce hürriyettir. Bu vesileyle çocuklarımıza bırakabileceğimiz en yüce hatıra da, miras da şüphesiz ki milli egemenliktir. Hürriyetçi demokratlar olarak bizlerin gayreti milli egemenliği muhafaza etmek, çocuklarımız aracılığı ile ebediyete taşımaktır.