10 bin 46 kira uyuşmazlığı 'arabuluculuk'la çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'daki Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılış töreninde konuştu., Tunç, "Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen, arabulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı." dedi.

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Kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosya arabuluculukla çözüldü

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da geliştirdiklerine dikkati çeken Tunç, 2013'ten bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldiği bilgisini verdi.

Bunlardan 3 milyon 324 bininin anlaşmayla sonuçlandığını anlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla yüzde 70 oranında bir anlaşma olduğunu görüyoruz. İhtiyari arabuluculukta yüzde 99 başarı, zorunlu arabuluculuk dediğimiz, dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olan davalarda da yüzde 49. Yani 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden çözümlenmesi demek, en az 6 milyon insanın adliyeye düşmemesi demek. Dolayısıyla bundan sonra da 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında da arabuluculuk müessesesini başlattık. Orada da başarı devam ediyor. Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen, arabulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu, ne demek? 20 bin ev sahibinin ve kiracının adliye kapısına düşmemesi demek. 7 bininin davaya intikal ettiğini görüyoruz yani burada da kira hukukunda da anlaşma oranının anlaşmamadan yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme."

Konuşmanın ardından Adalet Sarayı'nın açılışı gerçekleştirildi.