"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kiracıya kira yardımı yapılsın

09 Ekim 2023, Pazartesi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yarısı kadar kira yardımı yapılması için Kanun Teklifi hazırladı. Teklifini Meclis Başkanlığına sunan Gürer, ülkemizde konut kira fiyatlarının hızla artıyor olmasının toplumsal bir krize dönüşme riski taşıdığını anlattı.

MÜCAHİT AK - ANKARA

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi hazırlayan Gürer’in, teklifinin kabul edilmesi halinde, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 50’si oranında kira yarımı yapılacak.

KRİZE YOL AÇABİLİR

Ülkemizde son dönemde konut kira fiyatlarının hızla artışının toplumsal bir kriz potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Gürer, yüksek kira fiyatlarının hem kiracıları hem de ev sahiplerini endişelendiren bir soruna dönüştüğüne işaret etti. AKP iktidarının plansız ve öngörüden uzak ekonomi politikalarının, ev kiralarının fahiş şekilde yükselmesine ve insanların uygun kiralık ev bulma konusundaki zorluklar yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan Gürer, “Ekonomik kriz ortamında, bu durum mevcut kiralık konutların fahiş fiyatlarla kiralanmasına yol açarak, ev kiralarının özellikle büyük şehirlerde asgari ücretin neredeyse iki katına yükselmesine sebep olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet çözüm değil

    Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

    İtidal ve müzakere çağrısı

    Kiracıya kira yardımı yapılsın

    Kamu görevlilerine saldırıya tepki

    Olan, yine sivillere oluyor

    Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

    Velilere KDV şoku

    Barışın şartı işgalin bitmesi

    Lübnan'daki Hizbullah: Tarafsız değiliz

    Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler

    İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

    Beşiktaş'ı rahatlatan 3 puan

    Netanyahu’dan tehdit

    Defalarca uyardık

    İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

    Herzog İran’ı hedef gösterdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dış gailede yeni bir safha
    İlimdar Kaya

    Vefasızın meclisinde bade içilmez
    Genel

    Şiddet çözüm değil
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Mehmet KARA

    Herkes haklı!
    Süleyman KÖSMENE

    Malın şükrü nasıl yapılır?
    Genel

    İtidal ve müzakere çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir gencin savrulması
    M. Said ZEKİ

    “Yalnızlıkta bir nur aramak”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.