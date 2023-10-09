Kiracıya kira yardımı yapılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yarısı kadar kira yardımı yapılması için Kanun Teklifi hazırladı. Teklifini Meclis Başkanlığına sunan Gürer, ülkemizde konut kira fiyatlarının hızla artıyor olmasının toplumsal bir krize dönüşme riski taşıdığını anlattı.

MÜCAHİT AK - ANKARA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi hazırlayan Gürer’in, teklifinin kabul edilmesi halinde, evi olmayan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 50’si oranında kira yarımı yapılacak. KRİZE YOL AÇABİLİR Ülkemizde son dönemde konut kira fiyatlarının hızla artışının toplumsal bir kriz potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Gürer, yüksek kira fiyatlarının hem kiracıları hem de ev sahiplerini endişelendiren bir soruna dönüştüğüne işaret etti. AKP iktidarının plansız ve öngörüden uzak ekonomi politikalarının, ev kiralarının fahiş şekilde yükselmesine ve insanların uygun kiralık ev bulma konusundaki zorluklar yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan Gürer, “Ekonomik kriz ortamında, bu durum mevcut kiralık konutların fahiş fiyatlarla kiralanmasına yol açarak, ev kiralarının özellikle büyük şehirlerde asgari ücretin neredeyse iki katına yükselmesine sebep olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

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