100. gününde: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100'üncü güne ulaştı.

Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu. Aile sayısı günden güne arttı Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılanların sayısı günden güne artarak 58'e ulaştı. Hatice anne eyleminin 64'üncü gününde oğluna kavuştu Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim'de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan Hatice Ceylan dün aldığı müjdeli haberle evladına kavuştu. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan ve terör örgütünden kaçmaya karar veren Cafer Ceylan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı çalışma ile örgütün elinden kurtarıldı. Anne Hatice Ceylan ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından dün evlatlarıyla kucaklaştı. Hatice Ceylan'ın eyleminin 64'üncü gününde oğluna kavuşması evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine umut oldu. Partinin il binası önünde gün boyu bekleyişini sürdüren 57 ailenin oturma eylemi destek ziyaretleriyle devam ediyor. Toplumun her kesiminden destek ziyaretleri Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin yer aldığı heyet olmak üzere şehit aileleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden vatandaşlar aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı, desteklerini bildirdi. AA

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