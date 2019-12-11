Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 99’uncu gününde devam ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim’de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan Hatice Ceylan’ın gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşması, yüreği evlât hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu. Ceylan, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, tüm annelerin bu mutluluğu yaşamasını dilediğini söyledi. “Oğlumu Allah ikinci defa bağışladı. Allah hepsine yaşatsın. Çok kurtulan çocuk oldu. İnşallah devamı da gelecek” diyen Ceylan, haberi aldığında duyduğu hislerinin tarif edilemez olduğunu dile getirdi. AA

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