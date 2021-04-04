103 emekli amiralin bildirisi hakkında Uysal'dan açıklama: Bu havuzda artık su kalmadı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 103 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklama yaptı.

Uysal, “AKP’nin ‘sahte kabadayı’ ları istiyorlar ki; CHP ‘rejim elden gidiyor, başörtüsü’ desin,TSK, muhtıra versin! Bu havuzdan çok su aldınız; bilesiniz ki bu havuzda su yok! Şimdi iş, emekli generallerin bildirisinden ‘Darbe’ çıkarmaya kalkmış! (...) Türk Milleti’nin 750 milyon dolarını Ankapark’ta yok eden Melih Gökçek’e suç duyurularına rağmen soruşturma açamayan Başsavcılık şimdi Emekli Askerlerin Montrö ile ilgili haklı olduğuna inandığım açıklamasına soruşturma açmış! Vah ki vah! AKP, her önüne gelene ‘darbeci, terörist’ diye diye yalancı çoban misali toplumu gerçek darbeci ve teröristleri ayırt edemez hale getiriyor” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara

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Bildiriye tepki ve soruşturma

Türkiye’de 103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Hükümet temsilcileri ve Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamalarda bildiriye tepki gösterildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. AKP tarafından çokça tepki çeken bildiri için MSB tarafından yapılan açıklamada, bildirinin “demokrasiye zarar vermekten ve askerî personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı” söylendi.