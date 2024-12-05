11 bin göçmen ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 30 Kasım 2024 itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu, 1 milyon 31 binin ikamet izinli, 201 binin uluslararası koruma altında olan göçmen olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin yüzde 42’si, yani 1 milyon 247 bin 432’sinin Halepli, 189 bin 673’ünün İdlibli, 107 bininin Deyrizorlu olduğunu söyleyerek, “2016’da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024’te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü” dedi. Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023’te mobil göç araçlarını devreye aldıklarını söyleyerek, “Mobil göç araçlarımızı biraz daha artıracağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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