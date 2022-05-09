'12 milyon insanın bir sonraki öğünü belirsiz'

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Gıda Güvensizliği” adlı çalışma hazırladı. Çalışmada insanların çoğunun öğün atladığı belirtildi.

Hazırlanan “Gıda Güvensizliği” çalışmasıyla Türkiye’de 12.2 milyon insanın bu tehditle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Cumhuriyet’te yer alan haberde “Bu vatandaşlarımızın sayısı, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla” diyen Karabat, şunları söyledi: “Bu ‘milyonlarca insanın bir sonraki öğünü belirsiz demek. İnsanlar çoğu zaman öğün atlıyor. Yardıma muhtaçlar. Dünyada 5.5 doların altında kazananlar yoksul, 1.9 doların altında kazananlar da aşırı yoksul olarak kabul ediliyor. Türkiye’de asgari ücretle geçinen dört kişilik ailenin her bir ferdi günlük 2.38 dolara yaşıyor. Gıda ve barınmada büyük bir kriz yaşanıyor ama AKP bunu görmezden geliyor. Türkiye aşırı yoksulluğa sürükleniyor.” Haber Merkezi

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