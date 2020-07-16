15 Temmuz’u 4 yıldır lânetliyoruz, artık tedaviye geçelim

DP GENEL BAŞKANI UYSAL: 15 TEMMUZ’LARI ÖNLEYECEK ASIL VE KALICI ÇÖZÜM HERKES İÇİN DEMOKRASİ VE ADALETTİR.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEMOKRASİ ÜSTÜN KILINMALI

“Demokrasİye düşman olan, adalete güveni yıkan, hukuk sistemini işlemez kılan, adam kayıran, liyakatsizlerle iş tutan, idarede keyfince tensipte bulunan, insanı ayıran, alkışlayanı koruyan, dokunanı yakan anlayışla demokrasi ve adaleti üstün kılarak mücadele edilebilebilir.”

DEVLET-MİLLET EL ELE OLMALI

“Tıpkı içinde bulunduğumuz salgınla mücadele ederken başarıyı yakalamamız için geçerli kaidede olduğu gibi bu ve benzeri hastalıklarla mücadelenin yolu da topyekûn, devlet ve millet el ele mücadele etmek. Demokrasiyi herkes için istemek, adaleti herkese eşit biçimde işletmek.”

HUKUK İŞLETİLMELİ

“15 Temmuz gecesinin izlerini silmek için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymadan, anayasayı, kanunları hakkıyla işleterek, demokrasiye işlerlik vererek, liyakati önceleyerek, siyasî karşıtlıklarımıza bu ihaneti konu etmeyerek ve daha fazla kenetlenerek silebiliriz.”

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Artık tedaviye geçilmeli

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “O gecenin üzerinden 4 yıl geçti. Dört yıldır lanetleniyor, tesbitler yapılıyor, hatta siyasetlere alet ediliyor. Artık tedaviye geçilmeli” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletimizin egemenliğine sahip çıktığı, ecdadının mirası, imanının esası dahilinde boyun eğmediği, can vermek pahasına teslim olmadığı, aziz vatanını teslim etmediği bir gecenin üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, “Dört yıldır lânetleniyor, tespitler yapılıyor, hatta siyasetlere alet ediliyor ancak, maalesef bir türlü tedaviye geçilemiyor. Tekrar böyle bir hadisenin yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini bir türlü konuşamadık” dedi.

DAHA FAZLA DEMOKRASİ DAHA FAZLA İŞLEYEN ADALET

Bu hain darbe girişiminin sorumlularına hesap soramama sebebinin 15 Temmuzla ve sebep olanlarla hesaplaşmak yerine 15 Temmuz üzerinden “karşıt”la hesaplaşma yolunu seçen anlayış olduğunu söyleyen Uysal, “Demokrasinin bir panzehir olduğunu gör- mek yerine adeta demokrasiyi zehir addeden, adaleti tesis etmenin kendi gücünü zayıflatacağını zanneden anlayış bu sürecin mesulüdür. Liyakati ortadan kaldırarak mensubiyetlerle, aidiyetlerle devleti idare etmeye çalışan, kendi gücünü ihdas etmek için devleti zayıflatan anlayış bu girişimin sebebidir. Hülâsa 15 Temmuz’un arkasında bir zihniyet saklıdır. Mücadele edilmesi gereken de bu zihniyet, kendi fikrini dayatan, bir zümrenin hâkimiyetine dayalı idari anlayışı ortaya koyan yaklaşımdır. Mücadelenin ise tek ve geçerli yolu; daha fazla demokrasi, işleyen bir adalet ve kişilere, gruplara değil devlete sadâkattir” diye konuştu.

DAHA FAZLA BİRBİRİMİZE KENETLENEREK O GECENİN İZLERİNİ SİLEBİLİRİZ

Demokrasiye düşman olan, adalete güveni yıkan, hukuk sistemini işlemez kılan, adam kayıran, liyakatsizlerle iş tutan, idarede keyfince tensipte bulunan, insanı ayıran, alkışlayanı koruyan, dokunanı yakan anlayışla demokrasi ve adaleti üstün kılarak mücadele edilebileceğini söyleyen Uysal, “Tıpkı içinde bulunduğumuz salgınla mücadele ederken başarıyı yakalamamız için geçerli kaidede olduğu gibi bu ve benzeri hastalıklarla mücadelenin yolu da topyekûn, devlet ve millet el ele mücadele etmek. Demokrasiyi herkes için istemek, adaleti herkese eşit biçimde işletmek. Ve elbette en sıkı tedbirlerle bu veya başka bir virüsün yayılmasını önleyerek… 15 Temmuz gecesinin izlerini silmek için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymadan, anayasayı, kanunları hakkıyla işleterek, demokrasiye işlerlik vererek, liyakati önceleyerek, siyasî karşıtlıklarımıza bu ihaneti konu etmeyerek ve daha fazla birbirimize kenetlenerek o gecenin izlerini silebiliriz” şeklinde konuştu.