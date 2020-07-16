"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

15 Temmuz’u 4 yıldır lânetliyoruz, artık tedaviye geçelim

16 Temmuz 2020, Perşembe 01:00
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: 15 TEMMUZ’LARI ÖNLEYECEK ASIL VE KALICI ÇÖZÜM HERKES İÇİN DEMOKRASİ VE ADALETTİR.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEMOKRASİ ÜSTÜN KILINMALI

“Demokrasİye düşman olan, adalete güveni yıkan, hukuk sistemini işlemez kılan, adam kayıran, liyakatsizlerle iş tutan, idarede keyfince tensipte bulunan, insanı ayıran, alkışlayanı koruyan, dokunanı yakan anlayışla demokrasi ve adaleti üstün kılarak mücadele edilebilebilir.”

DEVLET-MİLLET EL ELE OLMALI

“Tıpkı içinde bulunduğumuz salgınla mücadele ederken başarıyı yakalamamız için geçerli kaidede olduğu gibi bu ve benzeri hastalıklarla mücadelenin yolu da topyekûn, devlet ve millet el ele mücadele etmek. Demokrasiyi herkes için istemek, adaleti herkese eşit biçimde işletmek.”

HUKUK İŞLETİLMELİ

“15 Temmuz gecesinin izlerini silmek için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymadan, anayasayı, kanunları hakkıyla işleterek, demokrasiye işlerlik vererek, liyakati önceleyerek, siyasî karşıtlıklarımıza bu ihaneti konu etmeyerek ve daha fazla kenetlenerek silebiliriz.” 

***

Artık tedaviye geçilmeli

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “O gecenin üzerinden 4 yıl geçti. Dört yıldır lanetleniyor, tesbitler yapılıyor, hatta siyasetlere alet ediliyor. Artık tedaviye geçilmeli” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletimizin egemenliğine sahip çıktığı, ecdadının mirası, imanının esası dahilinde boyun eğmediği, can vermek pahasına teslim olmadığı, aziz vatanını teslim etmediği bir gecenin üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, “Dört yıldır lânetleniyor, tespitler yapılıyor, hatta siyasetlere alet ediliyor ancak, maalesef bir türlü tedaviye geçilemiyor. Tekrar böyle bir hadisenin yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini bir türlü konuşamadık” dedi.

DAHA FAZLA DEMOKRASİ DAHA FAZLA İŞLEYEN ADALET

Bu hain darbe girişiminin sorumlularına hesap soramama sebebinin 15 Temmuzla ve sebep olanlarla hesaplaşmak yerine 15 Temmuz üzerinden “karşıt”la hesaplaşma yolunu seçen anlayış olduğunu söyleyen Uysal, “Demokrasinin bir panzehir olduğunu gör- mek yerine adeta demokrasiyi zehir addeden, adaleti tesis etmenin kendi gücünü zayıflatacağını zanneden anlayış bu sürecin mesulüdür. Liyakati ortadan kaldırarak mensubiyetlerle, aidiyetlerle devleti idare etmeye çalışan, kendi gücünü ihdas etmek için devleti zayıflatan anlayış bu girişimin sebebidir. Hülâsa 15 Temmuz’un arkasında bir zihniyet saklıdır. Mücadele edilmesi gereken de bu zihniyet, kendi fikrini dayatan, bir zümrenin hâkimiyetine dayalı idari anlayışı ortaya koyan yaklaşımdır. Mücadelenin ise tek ve geçerli yolu; daha fazla demokrasi, işleyen bir adalet ve kişilere, gruplara değil devlete sadâkattir” diye konuştu.

DAHA FAZLA BİRBİRİMİZE KENETLENEREK O GECENİN İZLERİNİ SİLEBİLİRİZ

Demokrasiye düşman olan, adalete güveni yıkan, hukuk sistemini işlemez kılan, adam kayıran, liyakatsizlerle iş tutan, idarede keyfince tensipte bulunan, insanı ayıran, alkışlayanı koruyan, dokunanı yakan anlayışla demokrasi ve adaleti üstün kılarak mücadele edilebileceğini söyleyen Uysal, “Tıpkı içinde bulunduğumuz salgınla mücadele ederken başarıyı yakalamamız için geçerli kaidede olduğu gibi bu ve benzeri hastalıklarla mücadelenin yolu da topyekûn, devlet ve millet el ele mücadele etmek. Demokrasiyi herkes için istemek, adaleti herkese eşit biçimde işletmek. Ve elbette en sıkı tedbirlerle bu veya başka bir virüsün yayılmasını önleyerek… 15 Temmuz gecesinin izlerini silmek için herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymadan, anayasayı, kanunları hakkıyla işleterek, demokrasiye işlerlik vererek, liyakati önceleyerek, siyasî karşıtlıklarımıza bu ihaneti konu etmeyerek ve daha fazla birbirimize kenetlenerek o gecenin izlerini silebiliriz” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 2142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Müslüm

    16.7.2020 12:20:26

    rabbim yolunu açık etsin güzel insan...

  • Hüseyin İlhan

    16.7.2020 08:16:40

    15 TEMMUZ isitismarından başka şey bilmeyenler akıla ziyan açıklamalrıyla yaptıkları haksızlıkların,hukuksuzlukların ve TBMM'ne indirdikleri darbenin hesabını vermekten asla kurtulamıyacaklardır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İfade hürriyeti daha fazla zarar görmesin

ABD'de salgının yeni merkezi California oldu

Çiftçilerin isyanına kulak verin

Muhalefet önergelerine yine red

Bu bir kriz göstergesi

Güneş sizi de çarpabilir

Dünyada son 24 saat böyle geçti

Libya'daki toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını düşürdü

Libya'da askeri çözüme yer yok

Türkiye'de günlük vaka sayısı düne göre düşüş gösterdi

Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

'Bir günde 10 şehirde 15 noktada orman yangını çıktı'

Gazze'deki alimler İsrail'i protesto etti

Ayasofya'da kılınacak cuma namazına kaç kişi katılabilecek?

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

Singapur'da potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde test edilecek

Türkiye ve Rusya'dan ortak 'Libya' açıklaması

Hava yolu sektörü krizle karşı karşıya

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ak saçlıların çağrısı ve Üstadın sözü
Ahmet BATTAL

Suçu ve suçluyu övmek suçtur
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“İdarenin Ayasofya savunması”
Risale-i Nur'dan

Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim
Ali FERŞADOĞLU

Genç ihtiyarlara çağrı!
Çetin ACAR

Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler (2)
Süleyman KÖSMENE

Tahammül edilemeyen hastalık ceza mıdır?
Faruk ÇAKIR

Diz çöken dünya
Genel

İfade hürriyeti daha fazla zarar görmesin

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.