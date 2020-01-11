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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

15 yılda 11 bin gazeteci işsiz kaldı

11 Ocak 2020, Cumartesi 01:05
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre, işsiz gazeteci sayısı 11 bin 157” dedi.

1961 yılında gazeteciler ile gazete patronlarına arasında yaşanan ‘özlük hakları anlaşmazlığı’ sonrası gazeteciler önce boykota gitti. Bunun üzerine gazete patronları 10 Ocak 1961’de geri adım attı; 59 yıldır Türkiye’deki gazeteciler tarafından Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. VOA’nın haberine göre, son yıllarda bu meslek grubunda artan tutukluluk, işsizlik, özlük hakları kayıpları, arka arkaya kapanan gazeteler dolayısıyla bu tarihi gün, buruk bir şekilde karşılanıyor. 

Her gün yeni davalar açılıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, uluslar arası yazarlar birliği PEN’in Türkiye Merkezi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği ‘‘İşsizlik ve Sansürün Kıskacında Gazetecilik” isimli toplantıda, gazetecilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, “Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003-2018 yılları arasında 12 bine yakın gazeteci hâkim karşısına çıktı. Sadece 2019 yılında 59 gazeteciye toplam 200 yıl ceza kesildi. 200’e yakın gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gazetecilere her gün yeni dâvâlar açılıyor” dedi.

Basın kartları halen beklemede

Bir 10 Ocak Günü’nü daha gazetecilerin üzüntüyle karşıladığını belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 1961 yılındaki mücadelenin çalışan gazetecilere sağladığı hakların kullandırılmadığının altını çizdi.

TGC Başkanı, ‘‘Günümüzde işsizlik sorunu çok ciddî boyutlara ulaştı. Basın sektöründe haberin görünmediği gazetelerini satamayan, televizyonlarını izlettiremeyen medya patronları zararı kapamanın yolunu işten gazeteci atmakta buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre, işsiz gazeteci sayısı 11 bin 157. 685 meslektaşımızın basın kartları sağlıklı bir gerekçe gösterilmeksizin güvenlik açısından denilerek iptal edilmiş bulunuyor. Pek çok arkadaşımızın basın kartları ise halen ‘beklemede’ denilerek henüz kendilerine ulaştırılmış değil’’ dedi.

İyi ki, doğrular için mücadele eden gazeteciler var

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapar Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir milletin hak ve hürriyetler noktasında nerede olduğunu görmenin en doğru yolunun, o ülkede vatandaşların haber alma hürriyetinin durumuna bakmak, gazetecilerin ve medyanın ne derece “hür” olduğunu tartmak olduğunu söyledi. Uysal, “İktidar cenahı için ‘hür birkaç gazete, muhalif ses ya da gerçeği haykıran birey, birçok sancaktan daha korkutucu’ halde. İşte bu şartlarda yine de meslek ahlakı ve yüce vicdanları ölçüsünde doğruları bildirmek için mücadele eden basın mensuplarımız, gazetecilerimiz var. İyi ki varlar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle o çelik iradeli gazetecilerimizi, demokrasinin bir uzvu olduğunu bilen, sorumluluk sahibi isimleri tebrik ediyoruz” dedi. 

Ankara – Fatih Karagöz

Etiketler: basın kartı
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