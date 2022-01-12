166 kişiye ‘uzun yargılama’ tazminatı

Açtıkları iş veya tapu davalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen karara bağlanmadığından şikâyetçi olan 166 kişi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM, bütün başvuruları bir dosyada topladı. Açtığı iş dâvâsının üzerinden 4 yıl 10 ay geçen Ş.G. ve Muş Mazgirt’te tapu dâvâları 37 yıl 2 ay süren bir kişi de listede yer aldı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Avukatı Mustafa Acar aracılığı ile açtığı iş dâvâsının üzerinden 10 yıl 3 ay geçmesine rağmen sonuç alamayan F.Ö.’ye de dosyada yer verildi. Oybirliği ile verilen kararda, ‘makul sürede yargılanma’ hakkının Anayasa tarafından güvenceye alındığı kaydedildi. Kararda, makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiğine hükmedildi ve başvurucuların tamamına tazminat ödenmesine karar verildi. Bazı başvuruculara 2 bin, bazılarına ise 56 bin TL’lik tazminat ödeneceği belirtildi. Haber Merkezi

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