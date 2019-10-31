168 bin yabancı, ülkemizden mülk edindi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in son on yılda ülkemizde mülk edinen yabancılarla ilgili verilere ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan cevap geldi.

Kurum, son on yılda 167 bin 255 yabancı gerçek kişinin satış vb. yollarla taşınmaz edindiğini, ülkemizdeki yabancı ve gerçek kişilerin satış vb. yollarla taşınmaz edindiği ilk on ilin ise sırasıyla; İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla, Ankara, Yalova, Aydın, Mersin, Sakarya ve Trabzon olarak açıkladı.

Kurum’un gönderdiği tabloda ise ülkemizden en çok mülk edinenlerin sırasıyla; Irak (24.394), Rusya (15.796), İran (11.374), Kuveyt (10.401), Suudi Arabistan (9.281), İngiltere (10.076), Almanya (7.634) ve Afganistan (7393) vatandaşları olduğu anlaşılıyor.

Gürer konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Farklı ülkelerden gelip bizlerle komşu olanların yatırımlarını ülkemizde geliştirmeleri olağandır. Ancak üretime yönelik yatırımlar yerine, kolay getiri sağlayan ve yabancıların daha buldukları alanlara yöneldikleri de bir gerçektir” dedi.

Ankara – Fatih Karagöz