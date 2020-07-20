2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

TBMM Genel Kurulu bu hafta, İkinci yargı paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile istihdama ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak.

Milliyet’in haberine göre İkinci yargı paketinin bu hafta Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Teklife göre, ‘yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması’ halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Anayasa Mahkemesi’nin, ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ edilmeden 2 haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını, hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmesinin ardından bir düzenleme de yapılıyor. Görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin 2 haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

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