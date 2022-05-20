23.5 milyon vatandaş icralık

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine dayanarak çıkardığı Türkiye’nin icra haritasına göre, bir yılda dosya sayısı yüzde 30 oranında arttı.

Tekin, “Vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. 81 ilin 81’inde ağır bir tablo var. İstanbul nüfusu 16 milyon, 8,2 milyon icra dosyası var. Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor. Ankara’da 2 milyon, Antalya’da 1 milyona yakın dosya var. İcra daireleri tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye icralık oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28,3 milyar lira düzeyinde. Yani milletimiz eskiden borca batmış durumdaydı, şimdi borcunu da ödeyemiyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek” dedi.

İstanbul - Anka