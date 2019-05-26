23 Haziran için Avrupa’dan gözlemci geliyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden 14 kişilik heyet 21-24 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye gelerek İstanbul seçimlerini gözlemleyecek.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin, Avrupa Konseyi’ne resmi davette bulunarak İstanbul seçimleri için gözlemci gönderilebileceğini bildirdiği öğrenildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden 14 kişilik heyet 21-24 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye gelerek İstanbul seçimlerini gözlemleyecek. Avrupa Konseyi’nden gelen gözlemciler, 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki gözlem raporunda “Türkiye’de gerçek anlamda demokratik seçimlerin yapılabilmesi için adil ve özgür bir seçim ortamının olduğuna dair ikna olmuş değiliz” tespiti yapmıştı. Gelecek olan heyet hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşecek. Seçim günü de farklı noktalarda sandık başlarında oy verme işlemini takip edecekler.

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