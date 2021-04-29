3 çocuklu anne tutuklandı

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda biri 4 yaşında ikisi 13 aylık olan ikiz bebeklerin annesi Merve Hande Kayış tutuklandı.

Henüz sütten kesilmemiş bebekleri olan anne Merve Hande Kayış’ın şahit ifadeleri dayanak gösterilerek tutuklanması vicdanları yaraladı. Savcının ifade almadan ve avukatının gelmesini beklemeden direkt tutuklamaya sevk ettiğini iddia eden Merve H. Kayış’ın eşi Emre Kayış, yaşananlara isyan etti. Emre Kayış, 20’ye yakın polisle evlerine gelindiğini ve arama yapıldığını belirtti. Eşi hakkında 2017 yılına dayandırılan bir soruşturma olduğunu belirten Emre Kayış, bugüne kadar kendilerine bu soruşturma hakkında her hangi bir bilgi verilmediğini ve soruşturmadan haberlerinin olmadığını söyledi.

Tutuksuz yargılanabilir

Eşi hakkındaki iddiaların ve şahit ifadelerinin iktidarın ‘milat’ kabul ettiği 2013 yılı öncesine dayandığını belirten Emre Kayış, 3 çocuk annesi olan eşinin hukuksuzca tutuklandığını söyledi. Emre Kayış “Biz 7 gün karakola imzaya razıyız, 3 çocuğu var onu çocuklarından ayırmayın” dedi. 4 yaşındaki kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten Emre Kayış, “Kızım iftar sofrasında kaşığı ağzına götürürken “annemi özledim” diye ağlamaya başladı. 4 yaşındaki çocuğa süreci anlatamıyorsun ki… Büyük olsa belki anlatırsın” ifadelerini kullandı.