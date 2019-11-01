300 işçiden iş cinayeti tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda çalışan 18 yaşındaki Mehmet Aydın’ın dün asansörün şaft boşluğuna düşerek vefat etmesinin ardından yaklaşık 300 işçi dün sabah iş bıraktı.

DHL kargo firmasının alt yüklenici firması Berko inşaatta havalandırmacı olarak çalışan genç işçi, önceki gün asansörün şaft boşluğuna düşerek can vermişti. Evrensel’in haberine göre, Aydın’ın çalışma arkadaşları, şantiyede fazla mesai yaptıklarını, yürüyüş yollarında yeterli aydınlatma olmadığı için çalışırken cep telefonu ışığıyla yürümek zorunda kaldıklarını anlattı. İş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını belirten işçiler, yürüyüş yolundaki karanlıkta asansör boşluğunun kapatılmadığına dikkat çekerek, Aydın’ın akşam mesaisinden çıkarken merdiven kapısı zannedip asansör boşluğundaki kapıyı açarak şaft boşluğuna düşmüş olabileceğini söyledi. İşçiler, 4 Kasım Pazartesi Günü’ne kadar gerekli tedbirler alınmazsa işbaşı yapmayacaklarını duyurdu. Yaşananlara tepki göstererek şantiyenin yemekhanesinde iş bırakan işçiler, ayrıca kötü hava şartlarında çalıştırıldıklarını ve taşeron firmanın kendilerine mont dahi vermediğini söyledi.



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