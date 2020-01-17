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350 bin kişi sınırda

17 Ocak 2020, Cuma 19:00
Birleşmiş Milletler (BM) Aralık ayı başından beri İdlib vilayetinden yaklaşık 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırına doğru kaçtığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Aralık ayı başından beri İdlib vilayetinden yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını açıklandı. BM, çoğu kadın ve çocuk olan bu kişilerin Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmaya çalıştığını belirtti. Söz konusu bilgileri kamuoyuyla paylaşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son raporunda, yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle bölgedeki Suriyeliler için şartların giderek zorlaştığı ifade edildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin sözcülerinden David Swanson, Reuters’a yaptığı açıklamada, İdlib’de hâlihazırda “vahim” olan insanî durumun, son göç dalgasıyla daha da ağırlaştığını söyledi. BM yetkilileri, son dönemde İdlib’den kaçan 350 bin kişi dışında, daha önce de çatışmalar dolayısıyla Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmak için kaçan yaklaşık 400 bin kişi olduğunu hatırlattı.

Halep’in batısı ve güneyine saldırıyorlar

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Esad ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri karadan Halep’in batı ve güneyindeki sivil yerleşimler ile muhaliflere ait cephe hatlarını yoğun bombardımana tutuyor. Söz konusu terörist gruplar, geçen hafta Halep, Deyrizor, Hama ve Lazkiye illerinden, Halep ilinin batı ve güney kırsalına yığınak yapmış ve saldırı hazırlıklarını tamamlamıştı.

AVRUPA BİRLİĞİ: Mevcut durum çok endişe verici

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin Suriye’de öncelikli olarak İdlib’deki duruma odaklandığını ifade etti. 

Astana Süreci kapsamında ateşkesin uygulanmasının önem taşıdığına işaret eden Stano, sivillere de yardımın ulaşması için çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.  Stano, “Beşşar Esad rejimi ve Rusya’nın ayrım yapmaksızın süren saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor. Mevcut durum çok endişe verici” dedi. 

Biri çocuk, 2 sivil öldü

Uçak gözlemevine göre, 3 Rus savaş uçağı, Halep’in batı kırsalındaki Etarip ilçesi ile Ayn Cera, Kefer Naha ve Kasimiye köylerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kafar Naha’daki hava saldırısında biri çocuk, biri kadın 2 sivil öldü. Batı Halep kırsalında ayrıca Keşif uçakları da yoğun olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. İdlib / Brüksel - aa

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