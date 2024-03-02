4 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 4 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı. TRT Haber

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