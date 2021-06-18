4. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4. yargı paketini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Akbaşoğlu, “4. Yargı Paketi’yle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun” açıklamasını yaptı.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 4. Yargı Paketi’nde öne çıkan bazı maddeleri şöyle: “İdarenin cevap süresi 60 günden 30 güne indiriliyor. Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi; kuvvetli suç şüphesinin “Somut dellillere” dayanmasına bağlı hale getiriliyor. Tutuklama kararlarında Adlî Kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.”

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