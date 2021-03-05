5 il mercek altında

Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla ‘çok yüksek riskli’ kategoride olan Karadeniz’de, Covid-19 virüsünün hızlı yayılımının takibi ve tesbiti için özel bir çalışma başlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın ve ekibi, vak’aların en yüksek olduğu Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’den toplanacak Covid-19 örneklerinde, dünyada daha önce tanımlanmamış ve bölgeye özgü yeni bir mutant virüs olup olmadığını araştıracak.

Sağlık Bakanlığı ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize, Covid-19 vak’a sayılarının yüksek olması sebebiyle 3 haftadır ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alıyor.

Alınan tedbir ve kısıtlamalara rağmen, Karadeniz’deki vak’alarda beklenen düşüşün yaşanmaması üzerine bilim insanları harekete geçti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın önderliğinde oluşan uzman ekip, vak’a sayısının yüksek olduğu bölgede farklı aile gruplarından alınacak Covid-19 örneklerini ‘gen sekansı’ yöntemiyle inceleyecek. Protokolü hazırlanan araştırmayla, bölgeye özgü ve daha önce tanımlanmamış yeni bir mutasyonlu virüsün izi aranacak.

‘’SAYILARI BU YÜZDELERDE TUTAN BİR NEDEN VAR’’

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede Covid-19 sayılarının kontrol altına alınamaması sebebiyle bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. İngiliz varyantı Covid-19 virüsünün sadece Karadeniz’de olabileceğini düşünmediğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Ülkemizdeki sayılardan 4 kat yüksek sayıda olmamızın bir başka nedeni olmalı. Mutasyon mutlaka vardır demiyoruz ama bu sayıları bu yüzdelerde tutan bir neden var. Nedenlerden bir tanesi bu olabilir diye bu çalışmayı yapacağız. ‘Kesitsel’, yani sınırlı sayıda örnekte yapılacak bir çalışma olacağı için de mutasyon yakalamamız durumunda konuya ciddi derecere ışık tutacaktır. Yakalamama şansımız olması nedeniyle bir yorum yapamayacağız. Bu çalışmanın daha ileriye taşınması gerekli olabilir” dedi.