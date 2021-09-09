52 ilâç daha geri ödemeden çıkarıldı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 52 ilâcın SGK geri ödeme listesinden çıkarılmasına ve eşdeğer fiyat referans bandı farklarının da yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmesine, yazılı basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Saydan, geri ödeme listesinde çıkarılan ilaçlar arasında, “Kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, vatandaşların pandemi döneminde en çok kullandığı ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin bile bulunduğunu” belirtti. “SGK bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın birçoğunun ilâca ulaşmasını zorlaştırıyor” diyen Saydan, “Unutmayalım ki her şeyden tasarruf edilir, ama sağlıktan tasarruf edilmez” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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