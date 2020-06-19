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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

6 hükümlü korona kurbanı

19 Haziran 2020, Cuma
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde cezaevlerinde 72 Koronavirüs vak’ası tesbit edildiğini açıkladı.

Yapılan çalışmalarla 439 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temas asgariye indirildi, böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutuldu. Bugüne kadar Ceza İnfaz Kurumlarında Covid-19 tanısı konulup iyileşen tutuklu ve hükümlü sayısı 374 oldu. Koronavirüs etkisiyle 6 hükümlü can verdi. Vefat edenlerin 3’ü hastanede başka kronik hastalıklardan tedavileri sırasında salgından etkilendi, diğer 3 hükümlüye de daha önce kronik hastalıklar sebebiyle sık sık sevk ve tedavi işlemi yapıldığı belirlendi. Dün itibarıyla aktif pozitif vak’a sayısı 72 olarak kayıtlara geçti, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yoğun bakımda ya da entübe hasta bulunmuyor. Bu vakalardan 38’i, ceza infaz kurumuna ilk kabul sırasında kontrol amaçlı yapılan PCR testinde pozitif çıktı, koğuşlara alınmadan sağlık kurumuna sevk edildi.

AA

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