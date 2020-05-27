60 yıldır çıkmayan leke: 27 Mayıs... Faturayı hep millet ödüyor

“DARBELERİN ANASI” 27 MAYIS’IN ÜZERİNDEN 60 YIL GEÇTİ, AMA DARBE DÜZENİNDEN HÂLÂ KURTULAMADIK.

Milletin seçtiklerini devirip astılar 14 Mayıs 1950’de milletin reyleriyle tek parti diktasını sandıkta devirerek işbaşına gelen DP iktidarını 10 yıl sonra silah zoruyla alaşağı edip seçilmiş Başbakan Menderes’le iki bakanını idam eden ve milletvekillerini zindanlarda süründüren 27 Mayıs darbesinin yol açtığı büyük tahribat hâlâ giderilebilmiş değil. Darbeye geçit vermeyecek bir sistem 27 Mayıs’ın açtığı yolda yapılan müteakip her darbe Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırdı, hukuk ve adaleti tahrip etti, halkın vicdanında derin yaralar açtı, kalkınmayı kesintiye uğrattı, milleti fakirleştirdi. Ülke olarak düze çıkmanın şartı, hiçbir darbeye geçit vermeyecek bir demokratik sistemin kurulması.

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