62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET

HÜKÜMETİ SİLAH ZORUYLA DEVİRMİŞLERDİ

Milletin seçtiği Meclisi feshedip onun görev verdiği hükümeti silah zoruyla deviren 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılında ihtilalciler bir kez daha lânetlenirken, düzmece Yassıada mahkemesi kararıyla idam edilen Başbakan Menderes’le Bakanları Zorlu ve Polatkan dualarla ve rahmetle yad ediliyor.

9. CUMHURBAŞKANI DEMİREL:

Menderes’in başına gelen facia vicdan sızlatıcıdır. Yüreklere sığmayan bir olaydır. Akıllara, iz’anlara sığmayan bir olaydır. Devletin işleyişine de indirilmiş bir darbedir. Millet Menderes’i ve arkadaşlarını gönlüne gömmüştür.