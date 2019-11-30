685 gazetecinin kartı iptal edildi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerde basın kartlarının iptaliyle ilgili soruları cevapladı. Oktay, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılarak İletişim Başkanlığının kurulması üzerine bütün basın kartlarının güncellenmesine ihtiyaç doğduğunu söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre, basın kartı iptalleriyle ilgili de bilgi veren Oktay, Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısının 2019 yılı itibarıyla 343 olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 685 basın mensubunun basın kartının iptal edildiğini ifade etti.

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