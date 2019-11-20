"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

20 Kasım 2019, Çarşamba 01:08
BM’nin yaptığı bir araştırma dünya çapında 7 milyondan fazla çocuğun hürriyetinden mahrum bırakıldığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırma dünyada 7 milyondan fazla çocuğun hürriyetinden mahrum bırakıldığını ortaya koydu. BM Hürriyetlerinden Mahrum Bırakılan Çocuklar Üzerine Küresel Araştırma’ya göre her yıl cezaevlerinde, gözaltında, göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinde ve sosyal yardım kurumlarında bulunan milyonlarca çocuk hürriyetlerinden mahrum bırakılıyor. Araştırmaya göre, her yıl en az 410 bin çocuk mahkeme öncesi gözaltı sürecini cezaevlerinde geçirirken 1 milyon çocuk da gözaltında tutuluyor. Yetimhane gibi sosyal yardım kurumlarında tutulan çocukların sayısı ise 5 milyon 400 bini buluyor. Araştırmaya göre, 80 ülkenin toplam 330 bin göçmen çocuğu göç merkezlerinde gözaltında tuttuğu da belirtiliyor. Araştırmayı yöneten akademisyen Manfred Nowak, Pazartesi günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, ABD’de 100 binden fazla çocuğun göç merkezlerinde tutulduğuna dikkat çekti. Araştırmaya göre, ABD göç merkezlerinde gözaltında tutulan göçmen çocukların sayısının en yüksek olduğu ülke.

ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI

Trump yönetiminin küçük çocukları Meksika-ABD sınırında ailelerinden ayırmasının kesinlikle Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirten Nowak, “Ben bunu hem ebeveynler hem de çocuklar açısından insanlık dışı bir uygulama olarak nitelendiriyorum” diye konuştu. Nowak, genel olarak her 100 bin çocuktan ortalama 60’ının hürriyetinden mahrum edildiği ABD’yi Bolivya, Botsvana ve Sri Lanka’nın takip ettiğini belirtti. Araştırmada ayrıca büyük çoğunluğunu Fransız vatandaşlarının oluşturduğu en az 29 bin çocuğun Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ta genellikle IŞİD’le bağlantıları dolayısıyla kamplarda tutulduğu da kaydedildi. Nowak, çocuk askerlerin oluşturduğu bu çocukların aslında fail değil birer kurban olduklarını belirterek, bu çocukların rehabilite edilerek yeniden topluma uyum süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

ERKEN YAŞTA ÖLÜYORLAR

DW Türkçe’nin haberine göre, araştırmayı yürüten uzmanlar, bu tablonun 18 yaş altı çocukların gözaltına alınmasına yalnızca kısa bir süreliğine ve ancak son çare olarak başvurulmasını öngören 1989 tarihli Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekti. 

Son yıllarda konuya ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, çocukların hürriyetlerini ellerinden alan yerlerde ve reşit olmayan göçmenlerin gözaltında tutulması uygulamasına son verilmesi gerektiği belirtildi. Raporda gözaltındaki çocuklar arasında psikolojik bozuklukların görülme oranının 10 kat daha fazla olduğu ve hürriyetlerinden mahrum olan çocukların diğer yaşıtlarına oranla daha erken yaşta öldüğü kaydedildi.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    Baskılar yıldırmasın

    AB bütçesinde Türkiye kesintisi

    'İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106'

    'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla siyasete konu olmamalı'

    Kalın'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Anlaşmaların gereğini yerine getirin

    MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu

    10 Kasım faaliyetinde okul müdürlerine uzaklaştırma

    ABD'nin işgali meşrulaştıran açıklamasına tepkiler devam ediyor

    Hüzünlendiren bir fotoğraf karesi: Kudüs'teki son Osmanlı askerinin hikayesi...

    DB: ABD'nin kararının uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur

    BM'den ABD'nin skandal kararına tepki
    📷

    Denge sanatı ile tanışın

    İdlibli çocukların dramı...

    2 ayda 300'den fazla insan öldü: Irak’ta neler oluyor?

    'Bunların hepsi çözülecek'

    Trump yönetimi bütün kararlarında İsrail'in yanında yer aldı

    Erdoğan'dan F-35 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Cevher İLHAN

    MGSB’nin “güncellenmesiyle…”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Baskılar yıldırmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.