7 günde 40 bin sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde toplam 40 bin 381 sürücüye cezaî işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlâlleri önlemek amacıyla 12-18 Temmuz arasında 7 gün süreyle denetim yapıldığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 12 - 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde; 902 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlâlinden, 2 bin 495 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 2 bin 729 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan cezaî işlem uygulandı. İstanbul - Anka

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