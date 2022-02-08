742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

53. YILINA GİRMEK ÜZERE OLAN YENİ ASYA’NIN İLAN HAKKI İKİ YILI AŞKINDIR GASP EDİLİYOR

YARIM ASIRDA BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMAMIŞTIK

21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan Yeni Asya, kuruluşunun 6. ayı dolduktan sonra, kurucu Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Polat’ın bir trafik kazasında vefat ettiği gün başlayan resmî ilan hakkını yarım asır boyunca, müdahale dönemlerindeki kısa süreli ve geçici kesintiler dışında fasılasız şekilde kullanabilmişken, bu dönemde benzerini hiç yaşamadığımız şekilde bu hakkından mahrum ediliyor.

HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

15-20 Temmuz sürecinde defaatle ve aylarca süren hukuksuz kesintilerin ardından, son olarak 28 Ocak 2020’den bu yana ilanımız verilmediği gibi, resmî ilan yayınlama hakkımız hukuksuz ve keyfî gerekçelerle tamamen iptal edildi ve itirazlarımız reddedildi.

Yargıya taşımak zorunda kaldığımız bu keyfîliğe karşı hukuk ve demokrasi zeminindeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

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8 Sayfaya Düşerken

Resmî ilan hakkımızın iki yılı aşkındır hukuksuz şekilde gasp edildiği ve özel ilanların da daraldığı bir ortamda kâğıt ve diğer girdi maliyetleri ile enerji ve ulaşım giderlerindeki anormal yükselişin bütçemize getirdiği ağır yük artık daha fazla taşınamaz hale geldiği için, bugünden itibaren sayfa sayımızı, en kısa zamanda tekrar 12'ye çıkma ümidiyle, şimdilik 8'e düşürmek mecburiyetinde kaldık. Okurlarımızın anlayışına sığınırken, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de desteklerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyoruz.