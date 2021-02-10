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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

8 ay sonra Mecliste

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:00
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlâli” kararının ardından, 8 ay sonra Meclis’e dönüp yasama çalışmalarına başlayacak.

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru beklenmeden hakkında kesinleşmiş yargı kararı Meclis’te okunarak düşürüldü. 4 Haziran 2020 tarihinde milletvekilliği düşürülen Berberoğlu hakkında 3.5 ay sonra AYM “hak ihlâli” kararı verdi. Ancak yerel mahkeme bu karara uymadı. Bunun üzerine Berberoğlu tekrar AYM’ye başvurdu. AYM ikinci kez “hak ihlâli” kararı vererek TBMM ve HSK’yı da göreve dâvet etti. Bu ikinci kararın ardından yerel mahkeme karara uydu, Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verdi. Karar doğrultusunda daha önce verilen kesinleşmiş hüküm kaldırıldı, yeniden yargılama kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na fezleke gönderildi.

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