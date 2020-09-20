8 ayda 17 parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette olan siyasî parti sayısını güncelledi.

10 Eylül 2020 tarihli verilere göre, 2020 yılının 8 ayında 17 yeni siyasî parti kuruldu. Bu partiler kuruluş sırasına göre Anadolu Birliği Partisi, Aydınlık Geleceğin Partisi, Merkez Ana Partisi, Barış ve Eşitlik Partisi, Güç Birliği Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Yeniden Birlik Partisi, Umut Partisi, Yeni Yol Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Kuvayi Milliye Partisi ile Doğru Parti oldu. 2020 yılında kurulan bu 17 parti ile toplam siyasi parti sayısı ise 97’ye çıktı. Gazete Duvar’ın haberine göre, önümüzdeki aylarda da yeni partiler kurulabilir ama bu tablo bile yeni siyasi parti sayısında rekor anlamına geliyor.

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