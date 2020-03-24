8 belediyeye kayyım

HDP’nin dün gözaltına alınan 5 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 8 belediye başkanı görevden alındı.

Başkanların yerine kayyım atanırken, kayyım yönetimine geçen HDP’li belediye sayısı 40’a çıktı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Batman ve Diyarbakır’ın Silvan, Ergani, Lice ve Eğil Belediye Eş Başkanları ile Bitlis’in Güroymak ilçesi, Iğdır’ın Halfeli Beldesi ve Siirt’in Gokçebağ beldesi belediye başkanları görevden alındı. Batman Belediyesi’ne Vali Hulusi Şahin kayyım olarak atanırken, ilçe ve belde belediyelerine kaymakamlar görevlendirildi.

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