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AB ile düze çıkarız

01 Şubat 2025, Cumartesi 04:25
İKV: TÜRKİYE’NİN, AB REFORM GÜNDEMİ TEKRAR ÖNCELİĞİMİZ HALİNE GELMELİ. ADAYLIK SÜRECİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ADIMLAR HIZLA ATILMALI.

AB yolu açılır mı?

 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci defa göreve gelmesi sonrasında Türkiye-AB ilişkilerinin de etkileneceğini ve ilişkilerde yeni adımlar atmak için uygun zemin olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, “Değişen ve zorlaşan koşullar altında, Türkiye-AB ilişkilerinin çok boyutlu olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye zaten gümrük birliği ilişkisi ile Avrupa pazarına önemli ölçüde uyum sağlamış durumda. Yeşil ve dijital dönüşümlere uyum sağlayabildiği ölçüde rekabet gücünü de artırarak AB pazarında daha etkili olabilir” dedi.

AB üyeliği hedefinden vazgeçilmesin

“Türkiye aynı zamanda bir aday ülke” diyen Zeytinoğlu, “Halen üyelik sürecimiz fiilen donmuş durumda olsa da, Türkiye gibi önemli bir sanayi ve tarım kesimine sahip olan, dinamik özel sektörü ile rakiplerinden ayrışan bir bölgesel aktörün tüm sorunlara rağmen AB üyeliğini hedeflemeye devam etmesi önemli. Türkiye açısından da ekonomik ve siyasi alanlarda AB ile iş birliğinin derinleştirilmesi günümüzün muğlak küresel düzeninde daha dirençli olmayı getirebilir. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve adaylık sürecinin ilerletilmesi için çaba gösterilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

İlişkilerde ilerleme kaydedilmeli

Son olarak Başkan Zeytinoğlu Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme kaydedilebilecek alanlara dikkat çekti ve şu şekilde sıraladı: “Son olarak 2019 yılında toplanmış olan Ortaklık Konseyi’nin yeniden aktive edilmesi ve ortaklık ilişkisini geliştirmek için faydalanılması, Ortaklık Konseyi gibi AB’nin yaptırımları kapsamında askıya alınan siyasi, ekonomik ve ulaştırma gibi Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi, Gümrük birliğindeki sorunların çözümüne yönelik çalışmaların hızlandırılması ve gümrük birliğinin modernizasyonuna ilişkin görüşmelerin başlatılabilmesi için mevcut engellerin aşılmasının hedeflenmesi, Türkiye’nin AB reform gündeminin tekrar bir öncelik haline gelmesi suretiyle adaylık sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik adımlar atılması, Türkiye’nin AB güvenlik ve savunma politikası kapsamındaki ortak projelere ve misyonlara katılımının geliştirilmesi.”

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

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