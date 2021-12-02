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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

AB, Türkiye’deki mültecilere 325 milyon euro insanı yardım sağlayacak

02 Aralık 2021, Perşembe 14:03
Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de, Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programının 2023 yılı başına kadar uzatılması amacıyla ilave 325 milyon euro tahsis etti.

SUY kapsamında Türkiye’deki 1,5 milyonu aşkın mülteciye, temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla aylık nakit transferi yapılıyor. AB’nin bugüne kadarki en büyük insani yardım programı olan SUY, dünyanın da en büyük nakit yardım programı olma özelliğini taşıyor.

Ankara’ya yaptığı bugünkü ziyaret sırasında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic şunları söyledi:

“Türkiye’de bulunan hassas durumdaki mülteciler beş yılı aşkın bir süredir insani yardımlarımıza güvenerek hayatlarını sürdürüyor, onları hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün açıklanan fonlar sayesinde AB 2023 yılı başına kadar SUY programını devam ettirecektir. Bu fonlar, birçoğu özellikle koronavirüs pandemisinden çok ciddi etkilenmiş olan yüz binlerce aileyi hayata bağlayan kritik bir destek sağlıyor. Nakit desteği bu ailelerin en acil ihtiyaçlarının ne olduğuna kendilerinin karar vermesine imkan vererek aynı zamanda Türk ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bu AB için, insani yardım alanındaki ortaklarımız ve Türk Hükümeti için önemli bir başarıdır.”

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Türkiye, mülteci, insani yardım
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