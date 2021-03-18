AB: Türkiye ile ilgili endişelerimiz artıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası açılmasına ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine bir kınama da Avrupa Birliği'nden geldi.

Brüksel'den yapılan ortak açıklamada Gergerlioğlu'nun vekillikten alınıp dokunulmazlığının kaldırılmasının yanı sıra hakkındaki tutuklama kararı ile Yargıtay Başsavcısının HDP'nin kapatılması için dava açmasının derinden endişe yarattığı belirtildi. Ülkedeki en büyük ikinci muhalif partinin kapatılmasının milyonlarca seçmenin haklarının ihlali olacağı belirtilen açıklamada, "Söz konusu durum, Türkiye'nin temel haklar konusunda geriye gidişi ile ilgili AB'nin kaygılarına yenilerini eklemektedir" denildi. Açıklamada "Bir AB adayı ve Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olarak Türkiye ivedilikle demokratik temellerine geri dönmeli demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Euronews Türkçe

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