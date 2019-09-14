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14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD de zulmü gördü

14 Eylül 2019, Cumartesi 00:10
ABD SENATOSU ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE YAPILAN ZULMÜ ARAŞTIRMAK İÇİN KANUN TASARISI HAZIRLARKEN, TÜRK HÜKÜMETİ EKONOMİK İLİŞKİLER SEBEBİYLE SESSİZ.

TÜRKİYE ZULME KARŞI SESSİZ

 

ABD Senatosu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik zulmünu inceleyen kapsamlı bir rapor hazırlanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti. Tasarıda, ABD’de yaşayıp Çin’in uyguladığı baskılara karşı harekete geçen Uygurların Sincan’daki aile fertlerine yönelik tehdit ve kaçırma eylemlerinin de soruşturulması istendi. Türkiye’nin, dinî ve ırkî bağı bulunan Uygurların uğradıkları zulme karşı sessiz kalması ise eleştiriliyor.

ULUSLAR ARASI KAMUOYUNDAN ELEŞTİRİ

 

Çİn’İn toplama kamplarına aldığı Uygurların inanç, kimlik ve kültürlerine yönelik ihlâller uluslar arası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da Çin’in, Sincan Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel göz altıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

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ABD de zulmü resmen gördü

ABD Senatosu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik zulümlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan “Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası” başlıklı yasa tasarısı Senato’dan geçti. Buna göre, ABD’nin ilgili kurumlarından, “Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde uyguladığı baskı” ve “yaklaşık 1 milyon Uygur Türk’ünün toplama kamplarına yerleştirilmesine” ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlaması talep edildi. Öte yandan tasarıda, ABD’de yaşayıp Çin’in uyguladığı söz konusu baskılara karşı harekete geçen Uygurların Sincan’daki aile fertlerine yönelik tehdit ve kaçırma eylemlerinin de soruşturulması istendi.

‘ABD, geç bile kaldı’ 

Senatodan çıkan sonuca ilişkin yazılı bir açıklama yapan Senatör Rubio, ”ABD, Çin hükümeti ve Komünist Parti yetkililerini Sincan’da uyguladıkları sistematik ve korkunç insan hakları ihlâlleri ve 1 milyon Uygur Müslüman’ın yerleştirildiği ‘eğitim’ adı altında kurulan toplama kampları konusunda sorumlu tutmak için geç bile kaldı. Temsilciler Meclisi’ne bu tasarıyı hızlı bir şekilde geçirerek Başkan’ın (Donald Trump) masasına göndermeleri çağrısında bulunuyorum.” dedi. Senatör Menendez ise ABD Kongresinin söz konusu tasarıyla haksız yere tutuklanan, takip edilen ve zorla çalıştırılan milyonlarca Uygur’u görmezden gelemeyeceğini göstermiş olduğunu belirterek, “Trump yönetimi Sincan’daki trajik durumu ajandasına koymasa da Kongre’nin gerekli adımları atarak, Çin hükümeti ve Komünist Parti’yi sorumlu tutmasından mutluluk duydum” değerlendirmesinde bulundu.

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