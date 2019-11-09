ABD'den 'NATO'nun devri kapanabilir' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya ve Çin'e dair uyarılarda bulundu ve NATO'nun 'günümüzün zorluklarıyla mücadele edebilecek şekilde' güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Berlin'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in 'kendi halkı üzerinde baskı uyguladığını' iddia ederek bunun 'Doğu Almanyalılara çok tanıdık geleceğini' söyledi. Pompeo, Rusya'yı ise komşularını işgal etmekle ve muhalefeti ezmekle suçladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılmadığını belirten Pompeo, "70 yılın ardından NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek" dedi ve ekledi: "Eğer uluslar NATO'nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO'nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO'nun devri kapanabilir."

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